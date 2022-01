Na Hrvaškem rekordnih več kot 9000 novih okužb

Zagreb, 6. januarja - Na Hrvaškem so po poročanju hrvaških medijev potrdili 9058 novih okužb s koronavirusom na dnevni ravni, kar je največ doslej. Pozitivnih je 45 odstotkov vseh testov na novi koronavirus. Največjo rast novih okužb so zabeležili v starostni skupini od 20 do 29 let. V državi že razmišljajo o dodatnih protikoronskih ukrepih.