Dopoldne največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 6. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,48 odstotka. Največ zanimanja je zaenkrat za Krkine delnice, ki so izgubile 0,84 odstotka. Negativen predznak ima večina blue chipov prve kotacije. So pa več kot odstotek pridobile delnice Zavarovalnice Triglav.