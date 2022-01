V 112. letu starosti umrl najstarejši ameriški veteran

Washington, 6. januarja - V sredo je v 112. letu starosti umrl najstarejši živeči veteran Združenih držav Amerike Lawrence Brooks, so sporočili iz Muzeja druge svetovne vojne v New Orleansu. Brooks je bil najstarejši od približno 240.000 ameriških veteranov, ki so se borili v drugi svetovni vojni in so še živi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.