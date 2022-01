V Italiji poleg obveznega cepljenja za starejše od 50 let še dodatni protikoronski ukrepi

Rim, 6. januarja - Italijanska vlada je v sredo zvečer poleg obveznega cepljenja proti covidu-19 za starejše od 50 let, ki bo veljalo od 15. februarja in predvideva denarne kazni do 1500 evrov za tiste, ki tega ne bodo spoštovali, sprejela še dodatne protikoronske ukrepe. Spremembe so pri obveznem izpolnjevanju pogoja PCT in karanteni učencev in dijakov.