Evropske borze uvodoma v rdečem

Frankfurt/Pariz/London, 6. januarja - Evropske borze so v začetku trgovalnega dne odete v rdečo barvo. Razlog je sporočilo ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da se bodo lahko začele obrestne mere v ZDA kmalu zviševati. Padci so se tako zvrstili tudi že v New Yorku v sredo in danes na azijskih borzah.