Tokio, 6. januarja - Azijske borze so se danes večinoma obarvale v rdeče in s tem sledile razprodajam na newyorških borzah, ki so jih spodbudile špekulacije, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) ostro ukrepala zoper naraščajočo inflacijo in večkrat zvišala obrestne mere.