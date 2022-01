Ljubljana, 6. januarja - Spletni interaktivni pogovor stranke LMŠ, na katerem bosta poslanka LMŠ Jerca Korče in filozof Tadej Troha spregovorila o aktualnem stanju v družbi, epidemiji covida-19, vlogi politike in izzivih naše družbe, bo danes ob 18. uri v živo na Facebook profilu stranke LMŠ, so sporočili iz omenjene stranke.