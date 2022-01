Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Dobički so padli po objavi zapisnika zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve. Ta kaže, da so uradniki zaradi naraščajoče inflacije pripravljeni zvišati obrestne mere prej, kot je bilo pričakovano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.