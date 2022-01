Burja na Primorskem ponoči s sunki do 120 kilometrov na uro

Ljubljana, 5. januarja - Sunki burje bodo zvečer in ponoči dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro. Burja bo na prehodu z Notranjsko in v višje ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete, proti jutru bo začela slabeti. Ob tem bo po večini Slovenije dež zvečer začel prehajati v sneg, izjema bodo nižji predeli Primorske, kjer bo deževalo, napovedujejo na Arsu.