SD Slovenije ne vidi med gospodarskimi zmagovalkami epidemije

Ljubljana, 5. januarja - Slovenija ni med zmagovalkami epidemije covida-19, ima preveliko število žrtev in gospodarske rezultate, s katerimi se ni za hvaliti, to obdobje bo končala z javnim dolgom okoli 80 in več odstotkov BDP, so se na drugo mesto Slovenije na lestvici britanskega tednika The Economist o gospodarskem spopadanju s pandemijo odzvali v SD.