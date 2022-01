Čaka nas pester teden na političnem prizorišču

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 9. januarja - Pred spomladanskimi volitvami se krepi dinamika na političnem prizorišču. Vladna koalicija bo v petek z DeSUS in SNS usklajevala ključne projekte do konca mandata. Možnosti zavezništev bodo preverjali SD in Robert Golob, ugiba se tudi o več strankarskih prestopih. O možnosti nastopa na volitvah se bodo že v ponedeljek pogovarjali nepovezani župani.