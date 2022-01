Vreme: Oblačno bo, zvečer bo dež od severa prehajal v sneg

Ljubljana, 5. januarja - Ponoči bo snežilo v večjem delu Slovenije, le po nižinah Primorske deževalo. V bližini morja lahko tudi zagrmi. Na Primorskem bo zapihala močna burja, ki bo proti jutru počasi slabela. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem od 2 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva oblačno, sneženje bo zjutraj ponehalo tudi v južnih krajih. Sredi dneva in popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer in v noči na četrtek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 km/h. Burja bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko ter v višje ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete. V visokogorju se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V petek in v soboto bo precej jasno. Jutri bosta mrzli in ponekod po nižinah megleni.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja novo ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Slovenijo. Za njo bo v spodnjih plasteh ozračja začel k nam od severovzhoda pritekati občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Padavine bodo zajele vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo od severa spuščala. Pihati bo začel veter severnih smeri, ob severnem Jadranu pa zmerna do močna burja. V četrtek se bo čez dan od severa delno razjasnilo, burja ob severnem Jadranu bo slabela.