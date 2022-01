Borze v New Yorku uvodoma neenotno

New York, 5. januarja - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele neenotno, medtem pa so na vodilnih evropskih borzah pozitivna gibanja. Med vlagatelji, ki sicer spremljajo inflacijske pritiske in denarne politike centralnih bank, je popustila zaskrbljenost pred koronavirusno različico omikron, poroča francoska tiskovna agencija AFP.