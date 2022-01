Češki minister prepričan v kršitev vladavine prava na Madžarskem in Poljskem

Bruselj, 5. januarja - Na Madžarskem in Poljskem je prišlo do kršitev vladavine prava, je prepričan novi češki minister za evropske zadeve Mikulaš Bek. V pogovoru za češki časnik Hospodarske noviny je priznal, da v novi češki vladi ni jasnega stališča glede postopkov proti Budimpešti in Varšavi. Kljub temu pa pričakuje, da bo Praga zagovarjala vrednote EU.