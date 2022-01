The Economist: Slovenija pri spopadu z gospodarskimi vidiki pandemije na drugem mestu med 23 izbranimi članicami OECD (1. 1.)

London, 5. januarja - Slovenija se je po uspešnosti spopada z gospodarskimi vidiki pandemične krize na lestvici, ki so jo pripravili pri britanskem tedniku The Economist, uvrstila na drugo mesto med 23 izbranimi članicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Pred njo so pri Economistu po petih uporabljenih merilih uvrstili Dansko.