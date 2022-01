Industrija srečanj ponovno poziva k državni pomoči

Ljubljana, 5. januarja - Slovenska industrija srečanj v luči koronske krize, ki je sektor močno prizadela, ponovno poziva vlado k pomoči. Svoje zahteve, med katerimi so kritje fiksnih stroškov, čakanje na delo in finančne spodbude, so danes naslovili na premierja Janeza Janšo in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Želijo srečanje z njima še januarja.