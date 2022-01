Študija: Cepljenje proti covidu ne poveča števila prezgodnjih rojstev

Washington, 5. januarja - Cepljenje proti covidu-19 v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti ne povzroča povečanja števila prezgodnjih porodov, je pokazala obsežna študija v ZDA. Tekom študije je ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) preučil več kot 46.000 primerov nosečnic, ki so rodile med 21. februarjem in 31. julijem lani.