Na covidnem oddelku šempetrske bolnišnice skoraj izključno necepljeni bolniki

Šempeter pri Gorici, 5. januarja - Na covidnem oddelku šempetrske bolnišnice trenutno zdravijo 31 bolnikov, med njimi sta le dva cepljena proti covidu-19 in to brez poživitvenega odmerka. Ob hitrem širjenju omikrona pa jih skrbi izpad kadra, zaradi česar kmalu iz delovnega procesa ne bodo izključili tistih, ki so bili v tveganem stiku, a ne bodo kazali nobenih simptomov bolezni.