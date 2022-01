Ajdovščina po 15 letih dobila nov občinski prostorski načrt

Ajdovščina, 6. januarja - Občina Ajdovščina ima nov občinski prostorski načrt. Postopek njegove priprave so začeli pred 15 leti, od tedaj pa so se večkrat spreminjali zakoni, pripravljenih je bilo več osnutkov, izvedenih več javnih razgrnitev in obravnav, zainteresirana javnost je podajala predloge in pobude. Nov prostorski načrt bo začel veljati marca.