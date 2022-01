Dom starejših v Vrtojbi bo vseljiv do konca leta

Šempeter pri Gorici, 5. januarja - Stavbo v Vrtojbi, kjer so že pred desetletjem načrtovali ureditev doma starejših občanov, so zasedli gradbinci. Po lanskem nakupu nepremičnine je družba Dom upravljanje iz Rogaške Slatine začela potrebne gradbene in obrtniške posege, da bi se prvi stanovalci lahko vselili v dom še pred koncem letošnjega leta.