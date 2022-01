Decembra malenkostna mesečna rast števila brezposelnih

Ljubljana, 5. januarja - Ugodni trendi na trgu dela so se nadaljevali tudi ob koncu leta, saj decembra ni bilo večjega porasta brezposelnosti, ki je bil značilen za ta mesec v predhodnih letih, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje. Decembra so našteli 65.969 registriranih brezposelnih oseb, kar je 0,9 odstotka več kot novembra in 24,4 odstotka manj kot decembra 2020.