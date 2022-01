Na območju Vuzenice nepooblaščeno ustrelil jelena

Vuzenica, 5. januarja - Koroški policisti so po prejemu obvestila v sodelovanju s člani Lovske družine Zeleni vrh iz Vuzenice v torek v gozdu na območju Dravč v občini Vuzenica izsledili 65-letnega domačina, ki je s kraja nameraval odvleči ustreljenega in že očiščenega jelena. Grozi mu zaporna kazen do enega leta oz. denarna kazen.