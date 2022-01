Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 13. uri

Ljubljana, 5. januarja - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala minister za zdravje Janez Poklukar in predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij Miroslav Petrovec, bo danes ob 13. uri prek Zooma, so sporočili z Ukoma. (STA/FOTO/AVDIO)