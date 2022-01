Snaga bo pomagala pri odzivnem poročilu mariborske občine na ugotovitve računskega sodišča

Maribor, 5. januarja - Mariborsko javno podjetje Snaga bo aktivno sodelovalo pri pripravi odzivnega poročila Mestne občine Maribor na ugotovitve računskega sodišča v zvezi z učinkovitostjo izvedbe naložbe Snage v napravo za obdelavo mešanih odpadkov med leti 2016 in 2020. Kot so ugotovili revizorji, sta bila občinski nadzor in upravljanje naložbe le delno učinkovita.