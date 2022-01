Demokracija o prihajajočih volitvah (6. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Matevž Tomšič v komentarju Leto prelomnih volitev? meni, da bo to, ali bodo prihajajoče parlamentarne volitve usodne, pokazal šele volilni rezultat. Po njegovem mnenju so predstave o stanju v slovenski politiki in družbi diametralno nasprotne, sam pa delovanje sedanje vlade ocenjuje kot znatno uspešnejše od predhodnice.