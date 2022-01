Na Cipru protesti zaradi migrantske krize

Nikozija, 5. januarja - V luči migrantske krize je na Cipru znova prišlo do zaostrovanja razmer. Na dveh različnih lokacijah so v torek skoraj istočasno potekali protesti, ki so postali tudi nasilni. V obeh primerih so policiste obmetavali s kamni. Pridržanih je bilo več oseb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.