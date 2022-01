Dopoldne na Ljubljanski borzi najbolj zanimive delnice NLB

Ljubljana, 5. januarja - Vlagateljem na Ljubljanski borzi so dopoldan najbolj zanimive delnice NLB, ki so se doslej podražile za 0,51 odstotka. Z najvišjo rastjo se lahko pohvalijo delnice Telekoma Slovenije, ki so že več kot odstotek dražje kot v torek, med pomembnejšimi se cenijo le delnice Cinkarne Celje. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,23 odstotka.