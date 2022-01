Kamnik, 5. januarja - Slovenska odbojkarska zveza je odpovedala današnja obračuna 14. kroga 1. DOL za ženske med Calcit Volleyjem in Ankaranom ter Novo KBM Branikom in Luko Koprom. Oba obračuna sta registrirana z rezultatom 3:0 v korist Calcita in Nove KBM.