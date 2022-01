Snežne razmere v visokogorju

V visokogorju je snežna odeja trda in deloma poledenela, le v mraziščih v senci je ponekod sneg lahko mehak. Ledišče je bilo danes zjutraj na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Nižje je bil sneg ojužen. Snežna odeja je pred novimi padavinami večinoma stabilna, nekaj je trde klože. V zahodnih in južnih Julijcih je nad okoli 1800 metri že zapadlo do 15 centimetrov snega. Danes čez dan se bodo snežne in plazovne razmere hitro spreminjale.

Danes bo oblačno in megleno. Padavine se bodo postopno razširile nad severno Slovenijo in sredi dneva ter popoldne nad vso državo. Meja sneženja se bo popoldne začela spuščati in zvečer ter ponoči bo tudi po nižinah v notranjosti Slovenije snežilo. Do četrtka zjutraj bodo padavine ponehale. Predvidoma bo največ snega zapadlo v Julijskih Alpah, predvsem v zahodnem in južnem delu, v visokogorju lahko tudi več kot 50 centimetrov. V Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah bo novega snega med 20 in 40 centimetrov, vzhodneje pa od 20 do 30 centimetrov. Močan severni veter bo sneg močno spihal. Izrazito se bo ohladilo.

V četrtek popoldne se bo delno razjasnilo, temperatura v gorah bo pod ničlo. Pihal bo zmeren do okrepljen severni veter. V petek bo precej jasno in mrzlo, veter bo šibak.

Danes se bodo plazovne razmere hitro poslabšale. Novi sneg bo v visokogorju suh, podlaga pa trda in tako bo pod novim snegom šibka plast. Močan severni veter bo sneg spihal v zamete, nastala bodo obsežna območja napihanega snega. Vetru izpostavljene lege bodo lahko povsem spihane do stare, poledenele podlage. Pod okoli 1700 metri bo sneg sprva južen, snežilo bo na ojuženo snežno podlago, ponekod v sredogorju pa tudi na kopna tla. Zato bo tam povezava med starim in novim snegom boljša, a ob ohladitvi bo novi sneg postajal vse bolj suh, zato bodo tudi nižje ob močnem vetru nastajale klože.

Nevarnost snežnih plazov se bo povečala in bo predvidoma znatna, tretje stopnje. Če bo v zahodnih Julijcih zapadlo več kot 70 centimetrov snega, bo tam plazovna nevarnost še za stopnjo višja. S strmejših pobočij se bodo prožili plazovi suhega, nesprijetega snega, nad okoli 1700 metri lahko tudi spontani kložast plazovi. Plaz kložastega snega se bo lahko sprožil tudi že ob majhni obremenitvi snežne odeje. Na vetru izpostavljenih legah bo nevarnost zdrsa. Razmere bodo skrajno zahtevne in tudi nevarne. Pod okoli 1700 metri bo možnost plazov manjša, še posebno to velja za novi sneg, bodo pa danes popoldne in jutri tudi nižje nastajala območja napihanega snega, zato se bo tudi na območjih z napihanim snegom lahko sprožil kložasti plaz že ob manjši obremenitvi snežne odeje.