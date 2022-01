Zaradi pandemije znova odpovedali pustno povorko v Riu de Janeiru

Rio de Janeiro, 5. januarja - V Riu de Janeiru so zaradi koronavirusne različice omikron že drugič zapored odpovedali svetovno znani pustni karneval po ulicah mesta. Za to so se odločili, ker ni mogoče nadzorovati vstopa na karneval in izpolnjevanja drugih protikoronkih ukrepov, je v torek sporočil župan Eduardo Paes po srečanju s predstavniki nastopajočih skupin.