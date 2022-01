Za skoraj pol milijona dolarjev prodali prvo izdajo Hulka

London, 5. januarja - Na dražbenem portalu Comic Connect so za skoraj pol milijona dolarjev prodali izvod prve zgodbe o stripovskem superjunaku Hulku, ki sta jo leta 1962 izdala pisec Stan Lee in risar Jack Kirby. Lik je v njej upodobljen v izvirno sivi in ne značilno zeleni barvi. Po podatkih dražbenega portala je prva zgodba o Hulku dosegla najvišjo ceno doslej.