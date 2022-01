V Delamarisu zaradi podražitev elektrike prestavili kolektivni dopust

Pivka, 5. januarja - V Delamarisu so zaradi podražitve električne energije kolektivni dopust zaposlenih, ki so ga običajno izvedli v decembru, premaknili na prvi teden januarja, je za STA pojasnil predsednik skupine Pivka - Delamaris Janez Rebec. Zaposleni so na dopustu od silvestrovega do vključno petka, s proizvodnjo bodo ponovno začeli v ponedeljek.