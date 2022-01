Ljubljana, 7. januarja - Danes mineva 60 let od izdaje prve številke Nedeljskega dnevnika. "Vsa ta desetletja je nepogrešljiv član v krogu družine. S svojimi temami je bil zmeraj navzoč med ljudmi, bralci pa so mu to vračali z zvestobo," je zapisal novinar Nedeljskega dnevnika Tomaž Bukovec.