Raziskava: Tudi blag potek covida-19 lahko poškoduje organe obolelega

Hamburg, 5. januarja - Tudi blag potek covida-19 lahko poškoduje organe obolelih, so ugotovili znanstveniki univerzitetnega medicinskega centra Hamburg-Eppendorf (UKE) v doslej največji svetovni študiji. Dokazali so, da lahko covid-19 v teh primerih srednjeročno vpliva na delovanje srca, pljuč in ledvic ter je pogosto povezan z znaki venske tromboze na nogah.