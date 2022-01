V Skorbi zagorela mansarda stanovanjske hiše

Hajdina, 5. januarja - V naselju Skorba v občini Hajdina je v torek okoli 19. ure prišlo do požara v stanovanjski hiši, ko so po prvih ugotovitvah v dimniku zagorele saje. Požar se je zaradi močnega vetra razširil na mansardo objekta, kjer je bilo pet sob, kuhinja z jedilnico in dnevna soba. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, poškodovanih ni bilo.