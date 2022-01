Branilci naslova na vrh lige NHL

Columbus, 5. januarja - Branilci naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL Tampa Bay Lightning so po treh zaporednih porazih ponoči vendarle slavili proti Columbus Blue Jackets s 7:2. S tem so se strele povzpele na vrh razpredelnice, sledijo pa jim hokejisti Florida Panthers, ki so prav tako visoko s 6:2 ugnali Calgary Flames.