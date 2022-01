Phoenix še naprej tesno sledi Golden Statu

New Orleans, 5. januarja - Košarkarji Phoenix Suns so v severnoameriški ligi NBA zabeležili tretjo zmago na zadnjih štirih obračunih in se po zmagah izenačili z vodilnim moštvom Golden State Warriors. Tokrat so s 123:110 ugnali New Orleans Pelicans. Pobirajo se tudi košarkarji Los Angeles Lakers, ki so bili s 122:114 boljši od Sacramento Kings.