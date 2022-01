Newyorške borze končale neenotno

New York, 4. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Bančne in industrijske delnice so vodile na trgu, kar je dvignilo indeks Dow na nov rekord, medtem ko se je tehnološki indeks Nasdaq zaradi skrbi glede višjih obrestnih mer znižal, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.