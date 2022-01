Policija poziva priče in udeleženko nesreče v Ljubljani k razjasnitvi okoliščin

Ljubljana, 4. januarja - V peš coni na Slovenski cesti 41 v Ljubljani se je danes zgodila prometna nesreča. V njej sta bila udeležena voznica kolesa in pešec. Po trčenju sta se pogovarjala, nato pa oba s kraja odšla. Pešec si je huje poškodoval roko. Zaradi razjasnitve okoliščin policija kolesarko in priče prosi za informacije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.