ZDA in EU svarijo sudansko vojsko pred imenovanjem premierja

Washington, 4. januarja - ZDA in Evropska unija so v skupni izjavi danes posvarile sudansko vojsko pred tem, da imenuje svojega premierja, potem ko je odstopil civilni voditelj Abdala Hamdok. Poudarili so, da ne bodo podprli premierja, ki ne bo imenovan ob sodelovanju civilne družbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.