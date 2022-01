Odpovedane tekaške tekme v Les Roussesu

Pariz, 4. januarja - Prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskem teku v francoskem Les Roussesu so danes sporočili, da so zaradi poslabšanja pandemičnih razmer in skrbi o možnosti izvedbe tekem v prihajajočih tednih odpovedali prireditev. Tekme na tem prizorišču bi morale biti med 14. in 16. januarjem.