Med kandidati za direktorja Fiha Elena Pečarič iz YHD in Borut Sever iz NSIOS

Ljubljana, 4. januarja - Na javni razpis za direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki je bil v Uradnem listu objavljen 10. decembra, se je prijavilo pet kandidatov, so povedali v fundaciji. Med njimi sta predsednica društva YHD Elena Pečarič in predsednik NSIOS Borut Sever, sta potrdila za STA.