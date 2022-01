Z novim koronavirusom okužena tudi švedska kralj in kraljica

Stockholm, 4. januarja - Švedski kraljevi par, 75-letni kralj Karl XVI. Gustav in 78-letna kraljica Silvia, sta bila v ponedeljek zvečer pozitivna na testiranju na novi koronavirus, so sporočili z dvora v Stockholmu. Oba sta cepljena s tremi, torej tudi poživitvenim odmerkom in imata zaenkrat "blage simptome" ter se "glede na okoliščine dobro počutita", so pojasnili.