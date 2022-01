Zaradi koronavirusnih okužb prepoved obiskov v Domu upokojencev Nova Gorica

Nova Gorica, 4. januarja - Zaradi okužbe z novim koronavirusom, ki so jo potrdili pri osmih stanovalcih, so danes za obiskovalce zaprli Dom upokojencev Nova Gorica. Direktor doma Bojan Stante je za STA ob tem povedal, da imajo okuženi stanovalci blage simptome in da nihče od njih ni huje zbolel, izolirali so jih od drugih stanovalcev.