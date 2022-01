V Franciji blizu 300.000 okuženih v enem dnevu

Pariz, 4. januarja - V Franciji so v zadnjih 24 urah zabeležili skoraj 300.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je danes povedal francoski minister za zdravje Olivier Veran. To bo nov dnevni rekord števila okužb v Franciji od začetka pandemije, doslej so jih največ zabeležili konec decembra, nekaj več kot 230.000.