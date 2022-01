Eurostat: Slovenija leta 2019 med državami EU, ki so zaužile najmanj sadja in zelenjave

Ljubljana, 8. januarja - Po podatkih Eurostatove ankete je leta 2019 33 odstotkov prebivalcev EU poročalo o tem, da dnevno ne pojedo nič zelenjave ali sadja. 55 odstotkov vprašanih je v 2019 pojedlo med eno in štirimi porcijami sadja in zelenjave. Med državami EU, kjer so zaužili najmanj sadja in zelenjave, je bila v tem obdobju tudi Slovenija.