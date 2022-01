Iz zdravniških vrst ponovno poziv k takojšnji uvedbi pogoja PC

Ljubljana, 4. januarja - Slovenska medicinska akademija, komisija za medicinsko etiko, Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo so danes ponovno pozvali k takojšnji uvedbi pogoja preboleli, cepljeni (PC), v primeru nadaljevanja epidemičnih valov pa tudi k uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19, so sporočili.