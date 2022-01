5 dni do OI - Kitajski zmaj, sopomenka za srečo, dolgo življenje in uspeh

Ljubljana, 30. januarja - Kitajska je znana tudi po zmajih. Do tega bajeslovnega bitja imajo poseben odnos in za razliko od zahodne zlovešče oblike, ki bruha ogenj in ugrablja princese, bitje ni zlobno. Nasprotno, je prednik tamkajšnje civilizacije, glasnik dogodkov in dobro znamenje.

Zmaji so pomemben sestavni del kitajske kulture, ki jih omenja že tisočletja stara Knjiga sprememb I Čing (tudi Ji Džing). Zmaj je v zgodovini tako odločal o letnih časih in podnebnih razmerah, pa tudi o letini, torej o lakoti in obilju.

Po izročilu zmaj na Kitajskem pozimi živi v vodi, konec spomladi, ko so padavine najobsežnejše, pa poleti v nebo. S tem je odgovoren za količino padavin. Če poleti previsoko, bo leto suho, saj voda ne bo dosegla tal. Če poleti prenizko, bo padavin preveč, napovedujejo se poplave in v obeh primerih slaba letina.

Kadar se kje pojavi zmaj, je to znak, da bo prišla na obisk pomembna oseba, morda se bo rodil modrec, ali pa celo sam novi cesar. Številni cesarji v zgodovini so se namreč videli kot nasledniki zmajev. Mitološko naj bi bila prva kitajski cesar in cesarica potomca zmajev, bila sta pol človek in pol zmaja. Že pred tisoč leti pa je postal tudi simbol kitajskega cesarstva, od takrat naprej cesarji nosijo "zmajevo ogrinjalo", sedijo na "zmajevem prestolu" in uporabljajo "zmajeve vozove".

Videz zmaja je pred skoraj dvema tisočletjema opisal filozof Wang Fu. Po njegovem opisu ima zmaj rogove jelena, glavo kamele, oči demona, vrat kače, trebuh školjke, luske krapa, taco tigra in kremplje orla.

Kakršenkoli že je, močno vpliva na Kitajsko; v letu zmaja poraste število novorojencev, saj naj bi bili ti rojeni v srečnem letu. Po izročilu je to leto, ki pomeni obilje, spremembe in nov začetek. In predvsem v obdobju, ko je državna politika dovoljevala družinam le po enega otroka, je bilo zmajevo leto posebej plodno. V zmajevem letu se ustanovi tudi več podjetij kot sicer.

V dolgih tisočletjih druženj z zmaji, najstarejše upodobitve so našli v okolici Rumene reke, izvirajo iz mlajše kamene dobe, seveda obstajajo tudi pisni viri o videnjih in stikih z zmaji. Današnji stik je pogostejši v jezikovni rabi, kjer denimo, ko otroku želijo, da bi postal zmaj, v prenesenem pomenu želijo veliko uspeha. Zmajev skok je lahko sopomenka za odlično idejo, skriti zmaj za skriti talent in risanje zmaja je lahko sopomenka za zadnje podrobnosti pri kakšnem delu, preden vsebina dobi končno obliko.

Po svetu so dobro znana tudi kitajska tekmovanja čolnov z zmajevimi glavami. Tekma so vezane na preko 2000 let staro legendo o smrti pesnika in voditelja Qu Yuana v reki Miluo in za smrt naj bi bil kriv prav zmaj. Okoliški prebivalci so zato oblikovali kanuje z zmajevo podobo, da bi pomirili zmaja v reki. Danes sezona tekmovanj traja več mesecev, v velikih kanujih z zmajevo glavo pa je prostora tudi za do 80 veslačev in bobnarja, ki daje ritem.

Zmaji so tudi zaščitni znak glasbenih instrumentov, športnih oblačil, nagrobnih spomenikov, slemen na hišah, .... Mitologija ostaja živa do današnjega dne in vsako novo leto se na Kitajskem začne z velikim praznovanjem, v katerem ima osrednjo vlogo za srečo seveda - zmaj.