S&P 500 in Dow uvodoma rekordno visoko

New York, 4. januarja - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele neenotno, a tudi z rekordnimi vrednostmi. Vlagatelji tako nadalje zavračajo zaskrbljenost zaradi izjemno hitrega širjenja koronavirusne različice omikron. Četudi so v ZDA v ponedeljek zabeležili več kot milijon okužb, verjamejo, da bo v pol leta omikron zgodovina, ocenjujejo analitiki.