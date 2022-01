SBI TOP se je na Ljubljanski borzi okrepil za 1,65 odstotka

Ljubljana, 4. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 1,65 odstotka in se ustalil pri 1287,95 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,13 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami, ki so po ponedeljkovi več kot enoodstotni izgubi danes pridobile 2,15 odstotka. Nobene izmed delnic v indeksu niso beležile padca.